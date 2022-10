Responsável por chá revelação que tingiu cachoeira usou produto para colorir lagos ornamentais e piscinas

Segundo o estado, apesar de as amostras coletadas no local não apontarem alterações na qualidade da água em parâmetros físicos, como cor e odor, ou mortandade da fauna, houve “conduta em desacordo com a legislação” e, por isso, o responsável pelo evento será autuado “lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasoso ou detritos, óleos ou substâncias oleosas”, de acordo com o decreto federal nº 6.514/2008.

O evento foi realizado no domingo (25) em uma propriedade particular. Imagens publicadas por pessoas que participaram da festa – apagadas posteriormente, após repercussão negativa – mostram o momento em que a água da cachoeira fica azul para anunciar a chegada de um menino. Eles também usam fumaça colorida e soltam confetes.

O responsável pelo chá revelação foi ouvido pela Sema acompanhado de advogada e relatou que não sabia que a cachoeira seria tingida no evento e que foram familiares que lançaram o produto na água.