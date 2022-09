Quem é a segunda mulher a comandar Orquestra Sinfônica da UFMT?

Por Rogério Júnior, g1 MT

O que começou como um sonho, hoje, se tornou uma realidade que a cuiabana Emanuelle Guedes não esperava alcançar tão cedo, aos 25 anos. A partir de 7 de setembro, durante a celebração do bicentenário da Independência do Brasil, ela se torna a segunda maestra a reger a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Mas para chegar a tal posto, enfrentou várias barreiras no meio artístico.

A descoberta do talento para música foi descoberta, inicialmente, pelo canto. Quando criança, ela cantava no coral da igreja. Depois, passou a se aprimorar nas teclas dos pianos. Mais tarde, decidiu cursar bacharelado em regência na UFMT, onde se descobriu na orquestra.

Para alcançar a regência da orquestra, Emanuelle contou ao g1 que precisou conquistar o respeito dos músicos gradativamente, conforme mostrava a força do trabalho aliado ao talento musical.

“Aqui, assim como em quase todas as orquestras do mundo, existe um histórico majoritariamente masculino. Até poucos anos atrás, as mulheres não eram aceitas, nem respeitadas e nem admitidas em posições de liderança”, afirmou.