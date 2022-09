Projeto “Nossa Energia” troca lâmpadas comuns por luminárias de LED em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

De hoje (13) até a próxima quinta-feira (15), a Energisa, concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso, estará trocando lâmpadas comuns – fluorescente ou incandescente – por luminárias de LED.

A ação faz parte do Projeto Nossa Energia, que, além da troca das lâmpadas, leva também orientação aos alunos da rede pública municipal, estadual e particular de ensino, sobre o uso consciente da energia elétrica por meio de palestras realizadas em um caminhão adaptado, estacionado na Praça São João Paulo II.

O projeto Nossa Energia é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Nesta terça-feira, a troca das lâmpadas está sendo feita no Centro de Referência em Assistência Social do bairro Santa Rosa. Amanhã e quinta-feira, as permutas acontecerão no CRAS do bairro São Lourenço, localizado na rua Amazonas, 210.

A troca, de acordo com a Energisa, pode ser feita por qualquer consumidor, bastando para isso, apresentar uma fatura de energia elétrica e documentos pessoais. Cada consumidor poderá permutar até quatro lâmpadas.

Ainda de acordo com a Energisa, as lâmpadas de LED apresentam uma grande vantagem sobre as comuns. A economia pode chegar a 90% em relação às lâmpadas incandescente e 40% em relação às luminárias fluorescentes.