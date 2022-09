Projeto Movimente-se levará orientação aos praticantes de atividade física

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A partir desta terça-feira, profissionais da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Campo Verde passarão a orientar os praticantes de atividades físicas nas praças e áreas de lazer da cidade.

A iniciativa faz parte do Projeto Movimente-se, voltado à população adulta e que já é desenvolvido durante a semana no Ginásio de Esportes Joubert Izaias Romancini.

Dentro das atividades oferecidas pelo Projeto estão o futsal, o handebol, o basquetebol, o vôlei e a ginástica funcional. Os treinos são realizados todos os dias da semana, sempre de acordo com uma programação preestabelecida: segunda-feira futsal, terça-feira handebol, quarta-feira basquete, quinta-feira voleibol. Na terça e na quinta-feira as aulas são de ginástica funcional.

Conforme explicou a supervisora de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Patrícia Dantas, na quinta-feira pela manhã, com início às 7h00 as aulas de ginástica funcional são para os idosos; e à tarde, as 17h00, para os adultos. Nos demais dias da semana as atividades são desenvolvidas à noite.

A proposta agora é tornar o projeto Movimente-se itinerante. Conforme informou Patrícia Dantas, a cada 20 dias, duas profissionais de Educação Física estarão a postos em um local da cidade levando orientações aos frequentadores.

Nesta terça-feira, as 18 horas, haverá um ponto de orientação na avenida Mato Grosso, próximo à Praça 4 de Julho, com distribuição de panfletos, orientações sobre como praticar corrida e caminhada de maneira correta, e a importância da hidratação durante os exercícios.

Patrícia informou ainda que haverá também aferição de pressão arterial e de glicose feita por servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Veja onde e quando o Projeto Movimente-se será realizado:

Dia 13/09 – Avenida Mato Grosso – 18h00

Dia 27/09 – Parque das Araras – 18h00

Dia 18/10 – Avenida Aquino – 18h00

Dia 03/11 – Av. Mato Grosso (Belvedere) – 18h00

Dia 17/11 – Avenida Vereador Cesar Lima (em frente à Escola Ledy) – 18h00

Dia 13/12 – Avenida Mato Grosso (próximo à Praça 4 de julho) – 18h00