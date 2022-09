Programa Bolsa Atleta contempla 21 atletas de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Criado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, para garantir aos atletas condições de praticarem suas modalidades com mais tranquilidade, o Programa Bolsa Atleta contempla 21 atletas das escolinhas esportivas de Campo Verde.

As modalidades contempladas são o handebol, o voleibol e o judô. Cada atleta, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, recebe mensalmente valores que variam de R$ 400 a R$ 1,2 mil por um período de 12 meses. Somados, o montante repassado pelo Bolsa Atleta, chega a aproximadamente R$ 15 mil por mês.

Conforme o regulamento do Programa, os valores repassados podem ser utilizados no pagamento de despesas relacionadas à prática esportiva. “Em alguns casos contribuem também com a renda familiar mensal”, acrescentou a coordenadora de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Patrícia Dantas.

Ela também destacou que com a ajuda financeira do Programa, os atletas podem se dedicar à preparação de forma mais intensa, sem a necessidade de ingressar no mercado de trabalho para suprir suas necessidades básicas. “Isso é muito importante, pois dá mais tranquilidade ao atleta, permitindo que ele se concentre mais nos treinamentos e, dessa forma, melhore seu rendimento”, observou Patrícia Dantas.

O prefeito Alexandre Lopes, também destacou a importância do Bolsa Atleta, que, de acordo com ele, vem somar aos investimentos feitos pelo Município na formação de talentos esportivos.

“Nossas escolinhas oferecem a estrutura e o acompanhamento técnico para que os atletas possam treinar e se preparar para as competições representando nossa cidade. Como exemplo temos seis atletas do handebol que são bolsistas do programa que estão disputando os Jogos Escolares da Juventude em Aracaju”, citou o prefeito. “E o Bolsa Atleta é um complemento importante, pois, realmente, proporciona mais tranquilidade para aqueles que recebem. É sem dúvida, um grande incentivo. Só tenho que agradecer e destacar a atuação do Governo do Estado por criar um programa de tamanha relevância como o Bolsa Atleta”, completou.

Emanuel Felipe Pinho Ferraz é um dos contemplados pelo Bolsa Atleta. Para ele, o Programa é de grande importância. “Ajuda para que possamos ir para campeonatos, ajuda a comprar tênis, artigos esportivos e ajuda até mesmo em casa. É um Programa muito importante”, comenta Emanuel, que é atleta da Escolinha de Handebol de Campo Verde.