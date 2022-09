Presos por túnel em direção à penitenciária de Cuiabá trabalhavam com escavação em garimpo, aponta Polícia Civil

Os presos por abrir um túnem em direção à Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, trabalhavam com escavação em garimpos e são do Piauí, segundo a Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar os responsáveis pela contratação do grupo. O presídio é o maior de Mato Grosso e abriga presos de alta periculosidade.