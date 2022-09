Prefeitura inaugura obras no Assentamento 14 de Agosto no próximo domingo

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O próximo domingo (11) será marcado pela inauguração de obras realizadas pela Prefeitura de Campo Verde no Assentamento 14 de Agosto.

A partir das 9h00, com a presença do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, de secretários municipais e autoridades, serão inauguradas as obras de pavimentação asfáltica de um trecho com 900 metros de extensão da estrada principal do Assentamento, um parquinho infantil, uma quadra de areia e uma academia ao ar livre, melhorais que foram feitas com recursos do Município.

Além da pavimentação do trecho da estrada, foi aberta e pavimentada uma rua com pouco mais de 100 metros que liga a estrada ao centro comunitário do Assentamento.

E os investimentos não param por aí: um novo posto de saúde será construído na comunidade beneficiando os moradores do Assentamento. Após as inaugurações das obras haverá jogo de futebol e almoço.

Mais melhorias na zona rural

Além dos investimentos que estão sendo feitos no 14 de Agosto, a Prefeitura de Campo Verde, em parceria com o Governo do Estado, investirá também nos Assentamentos Santo Antônio da Fartura e Dom Osório.

No Santo Antônio da Fartura, onde em junho foi inaugurado um centro multiuso, será pavimentada a estrada que liga a sede da comunidade à BR-070, num trecho de 4,06 quilômetros. A obra, que está em fase de licitação, vai melhorar as condições de escoamento das hortaliças e legumes produzidos nas pequenas propriedades do Assentamento.

No Assentamento Dom Osório, as obras serão de infraestrutura viária e de fomento à produção.

No setor de infraestrutura viária, serão pavimentados 20 quilômetros da rodovia que liga a BR-070 ao Assentamento e construída uma ponte com 60 metros de extensão sobre o Rio das Mortes.

E como forma de incentivar a produção, a Prefeitura está investindo na implantação de uma fábrica de ração animal – que está em fase de conclusão.