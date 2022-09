Prefeitura inaugura fábrica de ração no Assentamento Dom Osório

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Desde a última sexta-feira(23), pequenos produtores do Assentamento Dom Osório passaram a contar com um importante incremento que vai contribuir com o aumento do processo produtivo de suas propriedades.

Com recursos próprios, a Prefeitura de Campo Verde investiu na implantação de uma fábrica de ração para bovinos, suínos e aves com capacidade para produzir mil quilos por hora. Os investimentos foram de R$ 87 mil na aquisição dos equipamentos e R$ 65 na reforma e adaptação do espaço para a instalação da fábrica.

Conforme explicou o secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, Flávio Gesser Mattei, a unidade de produção será administrada por uma associação a ser criada especificamente para esse fim. “Para nós, enquanto administração pública, é importante estar fazendo essa entregas e aqui é mais uma delas”, disse. “E o objetivo principal é estimular essa produção tanto de avicultura, bovinocultura de leite e de corte, entre outras”, explicou. “Nesse momento, a fábrica começa pequena, mas de acordo com a ampliação das atividades, temos a possibilidade de transforma-la numa fábrica maior”, completou

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira comentou que a fábrica de ração vai ao encontro das necessidades dos pequenos produtores e também afirmou que, caso haja necessidade, a unidade poderá ser ampliada. Ele também salientou que produzindo a própria alimentação dos animais, os produtores terão suas despesas reduzidas. “Nós sabemos que a ração é um dos produtos que mais impactam no custo de produção de quem cria [animais] e a grande intenção nossa é fazer com que essa fábrica possa oportunizar a ração com um custo menor [através de] uma ação subsidiada pelo Governo Municipal”.

De acordo com o modelo de funcionamento da fábrica, a Prefeitura, que forneceu os equipamentos, adequou o fornecimento de energia elétrica e fez as obras necessárias no barracão, ficará responsável também pelo frete da matéria-prima. Em contrapartida, os produtores ficam responsável pela mão-de-obra necessária para a fabricação da ração.

Esse modelo, enfatizou o prefeito, fará com que o alimento dos animais chegue nas propriedades com um preço menor, aumentando a rentabilidade do produtor e dando a ele mais competitividade no mercado. “Assim nós podemos fazer com que as vocações locais sejam exploradas de uma maneira subsidiada. É a Prefeitura de Campo Verde sempre atenta a essas questões para que a gente possa, não só estabelecer a vocação do Assentamento Dom Osório, como também proporcionar meios para que as pessoas que aqui estão, possam colocar seus produtos no mercado numa condição melhor de competitividade, principalmente”, observou.

Adermiso Theodoro Machado é produtor de leite no Assentamento Dom Osório e avaliou de forma positiva a instalação da fábrica de ração pela Prefeitura. Ele também destacou que a alimentação dos animais é um dos itens que mais impactam na atividade. “Esse incentivo que está sendo dado pela Prefeitura é muito importante para nós”, observou. “Nós temos uma dificuldade muito grande em relação a esses insumos e com essa fábrica temos a diminuir nossos custos. A gente só tem a agradecer e vamos fazer a nossa parte para que tudo dê certo”, disse ele.

Também morador do Assentamento Dom Osório, Márcio Farias Pinto elogiou a iniciativa da Administração Municipal e agradeceu o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e pela Administração Municipal em favor dos pequenos produtores rurais que atuam na criação de gado leiteiro e de pequenos animais. “Essa fábrica de ração vai beneficiar mais de 540 famílias”, observou. “A nossa comunidade está de parabéns e obrigado ao pessoal da Prefeitura de Campo Verde”, completou.

Além da fábrica de ração inaugurada nesta sexta-feira, a Administração Municipal de Campo Verde entregou na última quinta-feira, uma patrulha mecanizada composta por um trator, uma grade aradora e uma carreta aos pequenos produtores da comunidade histórica de Capim Branco. Os equipamento foram viabilizados pela Secretaria Estadual de Agricultura Familiar.