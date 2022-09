Polícia prende homem que ameaçava ex por mensagens via Pix

Do: MidiaNews

Suspeito perseguia e ameaçava constantemente a vítima mesmo após medidas protetivas

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (19), em Cuiabá, um homem de 24 anos pelos crimes de perseguição, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A prisão foi efetuada pela equipe do Plantão 24h de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá.

O suspeito perseguia e ameaçava constantemente a vítima, de 21 anos, mesmo após ao concessão de medidas protetivas de urgência, pela Vara de Violência Doméstica da capital.

A vítima o bloqueou diversas vezes em aplicativos de mensagens. Contudo, para continuar as ameaças, o suspeito começou a transferir pequenos valores, via Pix, com mensagens ameaçando e injuriando a vítima.

Nesta segunda-feira, após enviar novas mensagens, via Instagram, o suspeito novamente descumpriu a decisão judicial determinando que ele não tivesse nenhum tipo de contato com a vítima.

Após registro do boletim de ocorrência, uma equipe, composta de delegado e investigadores do Plantão 24h, fez diligências e localizou o suspeito em seu trabalho.

Ele foi autuado pelos crimes de perseguição, injúria e descumprimento de medidas protetivas e será encaminhado para audiência de custódia no Fórum de Cuiabá.