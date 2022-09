Polícia investiga loja de piscina acusada de lesar clientes

Do: MidiaNews

Investigadores dizem que ao menos 28 consumidores não teriam recebido o produto

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) abriu investigação sobre a ação de proprietários de uma loja de piscinas, em Cuiabá, que causou atraso na entrega de produtos adquiridos por consumidores.

A equipe da Decon apura o atraso na entrega e na instalação de uma piscina e, na semana passada, descobriu que, pelo menos, 28 consumidores não receberam as piscinas adquiridas na loja, instalada na Avenida Miguel Sutil.

Além disso, ao menos, 48 clientes estavam esperando para receber filtros e outros acessórios para piscina, vendidos pela loja.

Na manhã desta segunda-feira (19), a Delegacia do Consumidor tomou conhecimento de que o casal retirou, além de produtos e móveis, as piscinas que estavam no mostruário da loja. A retirada foi feita na noite de 16 de setembro, durante discussão com alguns consumidores inconformados, conforme vídeos publicados em redes sociais.

Na segunda-feira, policiais da Decon tentaram, sem sucesso, localizar os proprietários da loja.

Em contato com o fabricante das piscinas de fibra de vidro comercializadas pela loja, a empresa informou à Decon que o prejuízo dos consumidores deve ser de aproximadamente R$ 600 mil. O fabricante declarou ainda que, todos os dias, novos clientes o procuram em busca de informações sobre os produtos vendidos pelo casal.

A Decon alerta aos consumidores, que se sentirem lesados, ara registrarem boletim de ocorrência pela Delegacia Virtual: www.delegaciavirtual.mt.gov.br, procurarem uma unidade da Polícia Civil ou a sede da delegacia especializada, localizada no antigo CISC Planalto, no bairro Carumbé, na Capital, durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira.