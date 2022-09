Polícia desmonta grupo que tentou criar “poder paralelo” em MT

Do: MidiaNews

Operação Arcabouço cumpre 14 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Água Boa, deflagrou, na manhã desta terça-feira (6), a Operação Arcabouço, para cumprimento de 23 ordens judiciais contra uma organização criminosa voltada para os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

São cumpridas 14 mandados de busca e apreensão domiciliar e nove de prisão preventiva, além de sequestro de bens.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (Nipo), após representação da Polícia Civil e parecer favorável do Ministério Público Estadual.

As investigações demonstraram que os suspeitos fazem parte de uma organização que tenta se instalar no interior de Mato Grosso. Para isso, os criminosos possuem o domínio do tráfico de drogas e tentam estabelecer um poder paralelo ao Estado.

O delegado responsável pelas investigações, Matheus Soares Augusto, disse que a Polícia Civil tem demonstrado um firme combate a esse tipo de organização criminosa.

“A operação é o reflexo da dedicação e empenho dos investigadores e escrivães da Delegacia de Água Boa, e representa apenas o passo inicial de diversas ações contra organizações criminosas que serão tomadas na região”, disse.