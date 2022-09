Polícia confirma identidade das cinco vítimas de acidente na BR-163 em MT

Ainda segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Paulo Victor da Silva, de 27 anos, Leandra Souza Marquês, de 21 anos, Ronaldo de Proença Souza, de 30 anos, Izabel Cristina Sousa Lima, de 37 anos e Elisa Souza da Silva, de 1 ano e 11 meses.

O motorista da carreta, Leidinaldo Lopes, foi socorrido por uma equipe da Rota do Oeste. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo informações iniciais da concessionária Rota do Oeste, o carro seguia sentido Cuiabá/Sinop e invadiu a pista contrária atingindo a carreta. Com o impacto, o automóvel parou em faixa de domínio e a carreta no acostamento.