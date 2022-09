PF encontra barcos e moto aquática em empresa de fachada em VG

Do: MidiaNews

Polícia cumpriu 32 mandados de prisão e de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande e outras cidades

A Polícia Federal encontrou três barcos e uma moto aquática, na manhã da última quinta-feira (22), no galpão de uma das empresas de fachada usadas para lavagem de dinheiro por uma organização criminosa que atuava em MT e outros estados do País.

Localizada em Várzea Grande, a empresa importava e exportava cereais, mas era usada para inserir os valores ilícitos do tráfico de drogas no mercado e para guardar as embarcações.

Conforme a Polícia, a empresa recebia o dinheiro do tráfico e movimentava esses valores como se os grãos estivessem sendo vendidos.

Vídeos e fotos mostram os policiais apreendendo as embarcações estacionadas dentro do galpão.

Operação

A ação fez parte da segunda fase da Operação Jumbo, que visa uma organização criminosa, ligada a uma facção, que por meio do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro movimentou a quantia de R$ 350 milhões em um período de quatro anos.

Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva, além do sequestro de diversos bens em Mato Grosso e em outros estados do País.

Entre as cidades alvos estão Cuiabá e Várzea Grande, Cáceres, Alta Floresta, Mirassol D`Oeste, Pontes e Lacerda, todas de MT.

