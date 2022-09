Pequenos produtores do Capim Branco recebem patrulha mecanizada

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Proporcionar melhores condições para que as pequenas propriedades possam se tornar cada vez mais produtivas. Com esse objetivo, a Administração Municipal de Campo Verde entregou na tarde de quinta-feira (22) à comunidade histórica de Capim Branco, uma patrulha mecanizada.

Composta por um trator Massey Fergunson modelo 4307, uma grade aradora e uma carreta, a patrulha mecanizada foi adquirida pelo município com recursos no valor de R$ 242 mil repassados pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Agricultura Familiar e viabilizados pelo deputado estadual Thiago Silva e pelo deputado federal Carlos Bezerra. A liberação dos recursos teve também a participação da vereadora Socorro dos Santos Souza e da presidente da Associação dos Feirantes de Campo Verde (AFECAMPO), Ivonete Estércio.

De acordo com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, os equipamentos representam um grande avanço no processo produtivo das pequenas propriedades, pois vão dar mais agilidade na execução dos trabalhos e proporcionar maior facilidade para os produtores.

“Essas máquinas vão melhorar muito a vida de quem está na propriedade rural, no campo, produzido, porque otimiza e padroniza o trabalho, melhora as operações e isso aumenta a produção. Facilita para as pessoas a, em um curto espaço de tempo, executar as operações. É a otimização dos serviços que vai reverter em produção”, disse o prefeito.

Ele também adiantou que novos equipamentos podem ser viabilizados e agregados à patrulha entregue nesta quinta-feira e disse ainda que outras comunidades rurais devem ser beneficiadas com equipamentos agrícolas. “Nossa intenção é colocar uma patrulha em cada assentamento, em cada comunidade rural, para podermos estar sempre ajudando essas pessoas a produzirem mais e sempre melhor”, ressaltou.

A vereadora Socorro dos Santos Souza, destacou a agilidade no processo de viabilização da patrulha mecanizada, que, destacou ela, demorou menos de um ano desde a solicitação até a entrega. “Nós temos que agradecer a Administração Municipal pelo trabalho que vem fazendo, e também aos nossos deputados”, ressaltou, enaltecendo também a atuação da secretária estadual de Agricultura Familiar, Teté Bezerra. “Parabéns a vocês por essa conquista”, completou, dirigindo-se aos moradores do Capim Branco.

Presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Capim Branco, Valmir Luiz Heintze, lembrou que os pequenos agricultores da comunidade, devido à falta de maquinário até mesmo para locação, encontravam muitas dificuldades para preparar a terra para o plantio. Situação que agora vai mudar com a chegada da patrulha mecanizada. “Essas máquinas vão ser tudo para os pequenos produtores daqui. Vão revolucionar o plantio”, destacou.

Ex-presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais do Capim Branco, Natalino Paz Passarinho, o “Sassá”, também destacou os benefícios que a patrulha mecanizada proporcionará à comunidade. “Chegou numa hora boa, graças a Deus, e ao [deputado] Thiago Silva e ao nosso prefeito Alexandre por terem olhado para nós”, disse ele. “É muito gratificante ter essas maquinas aqui hoje. É de uma importância muito grande para a nossa região. Vai facilitar 100% agora”, completou.

Os equipamentos entregues nesta quinta-feira vão beneficiar também os pequenos produtores rurais da Comunidade Taperinha, onde vivem mais de 50 famílias. Os vereadores Miguel de Paula, Mosquito do Mercado Popular e Sargento Sampaio, além do secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, Flávio Mattei, também participaram da entrega da patrulha mecanizada.