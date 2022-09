Pequenos produtores de Campo Verde participam de reunião sobre acesso a crédito

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um grupo de pequenos produtores e feirantes que têm suas propriedades em assentamentos da reforma agrária em Campo Verde, participou nesta segunda-feira de uma reunião com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, quando puderam ter conhecimento sobre como acessar linhas de créditos voltadas à agricultura familiar por meio de uma parceria entre o Município e Programa Desenvolve MT, do Governo Estadual.

“Na oportunidade, foi possível tirar muitas dúvidas que eles tinham e foi explanado de que forma eles podem acessar [os créditos] na prática. Qual o primeiro passo, qual o segundo passo”, informou Henrique Soares.

De acordo com o secretário, as informações repassadas na manhã de hoje aos pequenos produtores, será levada também aos feirantes da Feira Livre Municipal. “Estamos nos organizamos para que possamos, em um sábado, fazer uma ação na Feira para que a gente possa abordar e falar com mais feirantes”, informou.

Henrique Soares ressaltou que a Administração Municipal tem trabalhado, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para, por meio da parceria com o Desenvolve MT, ampliar o acesso ao crédito aos pequenos produtores para que eles possam melhorar a infraestrutura de suas propriedades e obter uma maior produtividade em suas áreas.