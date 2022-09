Pedalinhos e caiaques serão disponibilizados nos Parques de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Como forma de ampliar a oferta de lazer aos moradores de Campo Verde, a Administração Municipal de Campo Verde vai disponibilizar pedalinhos nos lagos do Parque das Araras e da Área de Lazer Recanto do Sol.

No Parque das Araras serão colocados 8 pedalinhos em formato de cisne, que estarão à disposição dos usuários às sextas-feiras, sábados e domingo, das 15h00 às 18h00, e mais 2 caiaques, que inicialmente, ficarão à disposição do Corpo de Bombeiros para serem usados em operações de socorro e de orientação. Na manhã desta sexta-feira, sob acompanhamento do Corpo de Bombeiros, foram feitos os primeiros testes com os equipamentos no Parque das Araras que serviram para definir rota, tempo de percurso e os protocolos de segurança e salvamento.

Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer Clemilson Carvalho Nascimento informou que a previsão é que no dia 12 de outubro (Dia das Crianças), os pedalinhos do Parque das Araras comecem a funcionar.

“Esta é mais uma ação da Administração Municipal que vai contribuir com o aumento da oferta de lazer e da qualidade de vida da população”, destacou Clemilson. Na Área de Lazer Recanto do Sol, informou o secretário, os brinquedos serão disponibilizados após a conclusão das obras de revitalização daquele espaço.

Conforme destacou a secretária municipal de Apoio à Segurança Pública (SIASP), Viviane Bernardino, mais investimentos serão feitos no Parque das Araras, onde está prevista a construção de novos banheiros e a instalação de bebedouros. Ela também destacou que, para maior segurança dos usuários, a Siasp investiu na instalação de um sistema de monitoramento 24 horas, composto por oito câmeras fixas e duas speed dome de alta resolução, que cobrem toda a área do Parque.

Viviane enfatizou ainda que a segurança é garantida pelas Polícias Militar e Civil, que realizam rondas ostensivas no Parque com frequência.