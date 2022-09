Pacientes do CAPS têm “tarde de beleza”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Nesta quarta-feira cerca de 50 mulheres pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Campo Verde puderem ter uma tarde toda dedicada à beleza.

O evento, que contou com a participação voluntária de vários profissionais que atuam no segmento beleza, marcou o encerramento da campanha “Setembro Amarelo”, realizada durante todo o mês com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção do suicídio.

As mulheres que participaram tiveram acesso à massagem corporal, depilação, depilação de sobrancelhas, corte e escovação de cabelo, maquiagem, manicure e pedicure.

Conforme destacou o psicólogo do CAPS, Orivaldo Sales Filho, o objetivo da “tarde da beleza” foi fazer com que as mulheres se sentissem bem com a própria aparência e com isso elevassem a autoestima. “Estar bem consigo mesma é uma forma de celebrar a vida e hoje aqui nós tivemos momentos de paz, de confraternização”, frisou o psicólogo.

Orivaldo Sales, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, agradeceu os voluntários: Kelly Hair e Mary (cabelos), Ditinha (massagem), Mary e Helen: sobrancelhas, Bianca Kraemer (maquiagem), Daniele (limpeza de pele) e a artesã Elizelda. A fotógrafa Vanessa Gonçalves fotografou as pacientes e disponibilizará os arquivos digitais para o CAPS. Ao final da tarde da beleza a Cia Ultra de Teatro, encenou a peça “Agora eu dancei”.