Ordem de serviço é assinada e obras de pavimentação no Santo Antônio da Fartura começam nesta terça

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira assinou no final da manhã desta segunda-feira, a ordem de serviço para o início da pavimentação da estrada que liga a BR-070 à sede do Assentamento Santo Antônio da Fartura. Os trabalhos, que serão executados pela ACL Construções, de Campo Verde, devem ser iniciados nesta terça-feira e o prazo para a conclusão das obras estabelecido em contrato é de 5 meses.

Serão pavimentados 4,06 quilômetros através de uma parceria entre o Governo do Estado e o Município no valor de R$ 4,1 milhões, sendo R$ 1,2 milhão de contrapartida da Administração Municipal. A obra vai beneficiar mais de 500 famílias do Assentamento que é referência para o Mato Grosso na produção de hortifrutigranjeiros.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira classificou a data de hoje como de grande importância, pois representa o início de melhorias para os moradores do Assentamento. “Nós sabemos que isso confere àquela localidade uma valorização imobiliária e, ao mesmo tempo, favorece toda a comunidade que produz naquela região”, completou.

Alexandre também destacou que, além de melhorar a logística de produção, a pavimentação irá proporcionar mais tranquilidade e comodidade ao transporte escolar e ao deslocamento de pessoas.

“Sabemos que o Santo Antônio da Fartura e todo seu entorno é que proveem hortifrútis para a baixada cuiabana e diversas regiões do nosso estado. Nada mais justo do que o Poder Público estar atento a isso, favorecendo aquela comunidade não só do ponto de vista do direito de ir e vir, como também de favorecer a todos que produzem, que é a principal missão nossa pensando nessa obra”, ressaltou o gestor.

Morador do Assentamento Santo Antônio da Fartura, o vereador Paulinho do Fartura também destacou a importância da obra e do momento vivido pela comunidade. “Vai favorecer muito o trânsito do pessoal que busca as mercadorias. Com isso o Assentamento Santo Antônio da Fartura vai ser bem valorizado. Isso influencia muito na demanda de produção da comunidade”, disse ele.

Levar asfalto às comunidades rurais é uma das propostas da atual gestão. No último dia 11 foi inaugurada a pavimentação de um trecho de mil metros de extensão na sede do Assentamento 14 de Agosto.

Em breve, de acordo com a Administração Municipal, será iniciado o asfaltamento de um trecho de 20 quilômetros entre a BR-070 e o Rio das Mortes, obra que vai beneficiar as comunidades do Garbugio e do Assentamento Dom Osório, onde vivem mais de 600 famílias.

Participaram da cerimônia de assinatura da ordem de serviços, que aconteceu no gabinete do prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, os vereadores Silvio Eventos, Professor Fábio Alves, Airton Casola, representante da empresa ACL Construções, e o secretário municipal de Planejamento Rubens Anunciação Júnior.