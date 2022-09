Notas do IDEB colocam escolas de Campo Verde em destaque no cenário regional

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os números do IDEB, divulgados na última semana pelo Ministério da Educação, colocaram as Escolas da Rede Municipal de Campo Verde em destaque no cenário regional, figurando entre os melhores do Sul do estado.

Mais uma vez, no âmbito do município, a Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati obteve a melhor avaliação entre as escolas da Rede Municipal de Ensino nos anos iniciais.

Veja abaixo o IDEB das escolas municipais e estaduais de Campo Verde nos anos iniciais:

Escola Municipal Dona Sabina L. Prati: 6.69

Escola Municipal Santo Antônio: 6.30

Centro Educacional Paulo Freire: 6.25

Escola Municipal Paraíso: 6.04

Escola Estadual Waldemon M. Coelho: 6.04

Escola Municipal São Lourenço: 5.93

Escola Estadual Jupiara: 5.53

Escola Municipal Monteiro Lobato: 5.46

Escola Estadual Boa Esperança: 5.24

Nos anos finais, a Escola Municipal Dona Sabina Lazarin Prati também se destacou, ficando na primeira colocação entre os estabelecimentos de ensino públicos de Campo Verde.

Veja abaixo o IDEB das escolas municipais e estaduais nos anos finais:

Escola Municipal Dona Sabina L. Prati: 5.80

Escola Municipal Dona Maria A. Pires: 5.60

Escola Estadual Waldemon M. Coelho: 5.50

Escola Estadual Boa Esperança: 5.40

Escola Municipal Monteiro Lobato: 5.20

Escola Municipal Paraíso: 5.10

Escola Municipal Jupiara: 4.90

Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco: 4.70