Namorada de agente morto por vereador de Cuiabá é indiciada por embriaguez ao volante e trafegar em alta velocidade

A Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) ouviu, nesta quarta-feira (14), a namorada do agente socioeducativo Alexandre Miyagawa de Barros, assassinado pelo vereador de Cuiabá, Marcos Paccola, em 1º de julho. Ela foi indiciada por embriaguez ao volante e por trafegar em velocidade incompatível com a segurança em vias de grande movimentação no dia do crime.