Na Dante de Oliveira – Sinfra diz que Prefeitura retarda autorização para obra do Governo

Do: MidiaNews

O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveiro, revelou que a Pasta tem um projeto para a duplicação de um trecho da Avenida Dante de Oliveira (antiga Trabalhadores) emperrado dentro da Prefeitura de Cuiabá.

“Nós estamos com projeto pronto dentro da Prefeitura que é a duplicação da Avenida Dante de Oliveira, criar o binário, saindo do [Bairro] Planalto e chegando até onde vai passar o Rodoanel. Até agora não saiu a autorização”, disse Oliveira.

Para que seja realizado colocado em prática o projeto, o Estado de Mato Grosso precisa de autorização do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). O secretário não informou quando encaminhou o projeto à Prefeitura de Cuiabá.

Marcelo de Oliveira afirmou que não crê que a demora em liberar a duplicação seja por erros ou falhas no projeto.

“Pelo que a gente sabe, o nosso projeto não foi mal feito, não. Muito pelo contrário. Se tem dúvidas, mande para Sinfra que eu vou puxar a orelha de quem fez alguma coisa errada”, disse.

A suspeita é de que, devido sua inimizade com a gestão do governador Mauro Mendes (União), Emanuel estaria “sentado” no documento.

A avenida é uma das principais vias que ligam a região leste ao centro da Capital.