Mulheres participam de curso de produção de doces, compotas e licores caseiros

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, proporcionou a capacitação na fabricação de doces cristalizados e pastoso, compotas e licores caseiros a 12 mulheres das zonas rural e urbana de Campo Verde.

O curso, que faz parte do Projeto Produtoras em Ação, foi realizado na Feira Livre Municipal. Ministrado pela instrutora credenciada do SENAR, Ana Lazara Matos de Oliveira, o curso teve 32 horas de duração, com as aulas ministradas entre segunda e quinta-feira.

Além de capacitar as mulheres e proporcionar a elas uma fonte de renda, o curso permitiu o aproveitamento de produtos que não são vendidos pelos feirantes da Feira Livre Municipal. Dessa forma, aquilo que não seria consumido, acaba se tornando uma fonte de renda a mais. “Essas frutas podem não servir para o consumo in natura, mas higienizadas adequadamente, são ótima matéria-prima para a produção de doces, compotas e licores”, observou a vice-presidente da Associação dos Feirantes de Campo Verde, Ivonete Estércio.

O secretário de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, Flávio Gesser Mattei, também destacou a importância do curso como instrumento e promoção social. “Uma capacitação como essa proporciona às mulheres uma excelente oportunidade de ganho e nós, enquanto Poder Público, vamos sempre apoiar esse tipo de iniciativa”, afirmou o secretário.

Ivonete Estércio informou ainda que a produção de doces e outros alimentos caseiros receberá mais um importante incremento. Segundo ela, a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, vai disponibilizar uma cozinha industrial para Campo Verde.