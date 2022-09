Mulher que atropelou estudante na Av. Beira Rio, em Cuiabá, não possui CNH, segundo delegado

No outro dia, ao deixar o plantão, o servidor foi à distribuidora para saber o que tinha acontecido e foi informado sobre o acidente, apontou o advogado.

O servidor é vigia noturno da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, que abriu processo administrativo para apurar a conduta do servidor, que deveria, segundo a pasta, estar no trabalho no momento do acidente.