Mulher dá à luz a caminho de consulta pré-natal na BR-364 e recebe ajuda de socorristas

Um dos socorristas, que participou do parto de Silvana, contou que a encontrou junto com a mãe já em trabalho de parto dentro do veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde (MT). Elas moram em uma propriedade rural nesse município.

Silvana estava a caminho de Rondonópolis para uma consulta de pré-natal, quando percebeu que Eloá não queria mais esperar. Por volta das 5h45, ela entrou em trabalho de parto e, então, os socorristas foram ajudá-la.

Ela e a bebê foram encaminhadas até o hospital Santa Casa, onde receberam atendimento médico adequado.