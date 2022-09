MP denuncia bolsonarista que matou apoiador de Lula em MT por homicídio triplamente qualificado e pede exame de insanidade mental

Conforme a denúncia, Rafael agiu por motivo fútil já que houve uma discussão banal com Benedito.

“Agindo com desejo assassino, matou Benedito por motivo fútil com emprego de meio cruel (causando maior sofrimento ao ofendido com uma brutalidade exacerbada usando uma faca e um machado) e mediante recurso que dificultou a defesa (já que a vítima foi atingida pelas costas e, quando já estava caída ao solo sem poder oferecer resistência, foi golpeada várias outras vezes)”, diz trecho da denúncia.

O MP solicitou ainda um exame de insanidade mental, já que “existem elementos que indicam dúvida sobre a eventual integridade mental do acusado à época do crime e ao momento atual, necessária a instauração do incidente de insanidade mental”.