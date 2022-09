Motorista invade pista, bate em caminhão e morre em rodovia de MT

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na noite de domingo (25) na BR-163 em Lucas do Rio Verde

Um motorista de 33 anos, identificado como Jefferson Bento Felippe, morreu na noite de domingo (25) ao bater de frente com um caminhão de carga na BR-163 em Lucas do Rio Verde (a 353 quilômetros de Cuiabá).

O motorista do caminhão saiu ileso e assinou um termo de recusa de atendimento médico. Já o passageiro ficou ferido e foi encaminhado a uma unidade de saúde.

Conforme a concessionária Rota do Oeste, o acidente, que ocorreu às 23h39, envolveu um Toyota Etios de cor branca e um caminhão VW 8,.150 também branco.

Segundo a Polícia Civil, o caminhoneiro afirmou que seguia pela via sentido a Sorriso quando, de repente, o Etios, que seguia em sentido contrário, invadiu o seu lado da pista provocando a colisão.

A batida destruiu a parte frontal do carro de passeio e o caminhão acabou saindo da pista.

O motorista do Etios ficou preso às ferragens e, conforme a Rota do Oeste, morreu ainda no local do acidente.

O tráfego foi operado em pare e siga até a chegada da perícia, quando precisou ser totalmente bloqueado. O tráfego foi totalmente liberado às 6h36.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e junto com a Politec (Perícia Oficial de Identificação Técnica) averiguam as circunstâncias do acidente.