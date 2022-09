Mortes em rodovias federais de Mato Grosso aumentam quase 22% em um ano

Segundo a PRF, a pista ficou interditada por cerca de três horas.

Em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, oito passageiros morreram em um acidente grave envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta no dia 17 de maio deste ano. De acordo com a PRF, o ônibus transportava 45 passageiros.

A pista ficou totalmente interditada por cerca de cinco horas, enquanto as vítimas estavam sendo socorridas por equipes de resgate da Concessionária Rota do Oeste e Corpo de Bombeiros. Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) também foi encaminhado para ajudar no resgate dos sobreviventes.

Cinco pessoas morreram em acidente na BR-163 no dia 4 deste mês, em Nova Mutum (MT). Estavam no carro, Cleide Nascimento Campos, de 31 anos, e Victor Rafael Villarroel Matute, de 36 anos. O casal morreu no local.

No outro veículo estavam uma família. Giovanno Carducci, de 42 anos, morreu com a batida e Elaine Cristina Gallo, de 36 anos, e Adilio Gallo Carducci, de 9 anos, faleceram no hospital.

Outras duas vítimas identificadas como Ane Louise Benevento, 15 anos, e Augusto Gallo Carducci, de 2 anos, foram levadas para o hospital.