Morte na estrada – Motorista que empurrou idoso em BR levou surra de testemunhas

Do: MidiaNews

Ele disse que empurrou para se defender e não tinha a intenção de matar a vítima

O motorista que provocou a morte do idoso Osmar Eduardo Martins, de 62 anos, após um empurrão na movimentada BR-163, foi agredido por testemunhas e precisou ser hospitalizado no Município de Sorriso (a 418 quilômetros de Cuiabá).

Osmar morreu na noite de domingo (11) depois de ser empurrado na via e atropelado por dois caminhões e um Fiat Toro. Uma imagem registrada por um aparelho celular flagrou o momento.

Kalarram Mamédio da Silva, de 38 anos, confessou à Polícia que empurrou Osmar, mas alegou que fez isso apenas para se proteger, sem intenção de matar a vítima.

Ao site local JK Notícias, ele afirmou que a vítima foi para cima dele e nesse momento o empurrou para se defender.

Ainda de acordo com a sua versão, ele empurrou Osmar não para a pista e sim para o canteiro central. Osmar teria se desequilibrado e caído na via, sendo atropelado pelos três veículos.

Testemunhas que presenciaram a cena agrediram Kalarram, que foi hospitalizado com suspeita de ter quebrado a mandíbula.

O caso foi registrado como homicídio doloso e homicídio culposo na direção de veículo. A Polícia Civil segue com as investigações do caso.

Motivo banal

À Polícia Civil, o filho da vítima contou que seu pai estava na direção de um Gol, quando foi fechado por uma carreta. Com a manobra, um dos pneus do veículo de Osmar furou.

Ele ficou na rodovia e ligou para o filho socorrê-lo. Quando o filho chegou, estacionou o seu Corolla logo atrás do Gol do pai.

Um Fiat Strada conduzido por Kalarram acabou colidindo na traseira do Corolla. Segundo o relato, o motorista disse que não viu os carros estacionados e xingou Osmar, empurrando-o e provocando a sua morte.