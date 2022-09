Justiça marca para 31 de outubro audiência sobre assassinato de agente por vereador de Cuiabá

“O crime foi gravado pelas câmeras existentes no local, cujas imagens são claras e demonstram à saciedade toda a dinâmica delituosa. O requerimento da defesa tem o único e reprovável intuito de atrasar o andamento processual”, diz trecho da argumentação.

O crime aconteceu no dia 1º de julho. As câmeras de segurança de estabelecimentos próximos registraram o momento em que Alexandre desce do carro da namorada e caminha até a mesa onde ela está. Em determinado momento, as pessoas ao redor se afastam dos dois por alguma razão.