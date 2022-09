Jovem é flagrada pela PM levando malas de drogas ao interior

Do: MidiaNews

Mulher, que tem 18 anos, disse que receberia R$ 4 mil para levar entorpecente de Cuiabá a Sinop

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante na terça-feira (20) transportando 21 tabletes de maconha em uma mochila. O flagra aconteceu dentro de um terminal rodoviário, em Sorriso (distante a 396 km de Cuiabá).

A Polícia Civil recebeu uma denúncia de que uma pessoa chegaria à rodoviária do Município transportando uma quantidade de drogas.

De posse das informações, a Delegacia iniciou o monitoramento e realizou campana em um veículo. Ao fazer a abordagem dos passageiros, a jovem foi encontrada no fundo do ônibus carregando uma mochila com nove tabletes de maconha.

Os policiais revistaram o bagageiro do veículo e encontraram na mala da jovem com mais 12 tabletes da mesma substância, totalizando aproximadamente 15 quilos.

Diante do caso, a jovem foi conduzida para a Delegacia de Sorriso e interrogada pelo delegado Bruno França. Ela declarou ter recebido a droga em um shopping de Cuiabá e ganharia R$ 4 mil para transportar os entorpecentes até Sinop.

Após o flagrante, a jovem foi colocada à disposição da Justiça. Ela deve responder por tráfico de drogas.