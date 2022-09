Inscrições para o Festcav vão até 7 de outubro

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Um dos mais tradicionais festivais de teatro de Mato Grosso, o Festival de Teatro de Campo Verde está com as inscrições abertas, gratuitamente, até o dia 7 de outubro.

O Festival, que está na sua décima quinta edição, é promovido pelo Centro Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde e será realizado entres os dias 21 e 25 de novembro no Auditório do Centro Empresarial de Campo Verde (Cemp). As inscrições podem ser feitas no endereço cultura@campoverde.mt.gov.br. Mais informações no (66) 3419-2061.

De acordo com o Centro Cultural, o Festcav será dividido em “Mostra Panorama” e “Mostra Regional”.

Na “Mostra Panorama” participarão grupos teatrais formados por alunos das escolas públicas municipais e estaduais e também por grupos das escolas da rede particular de ensino.

Já na “Mostra Regional” participarão os Grupos do Centro Cultural, Projetos, Grupos de Campo Verde e da região.

Este ano, o Festcav traz como novidade a premiação em dinheiro. Na Mostra Panorama, serão premiados os melhores espetáculos nas categorias infantil, infanto-juvenil e Juvenil, com R$ 1 mil, R$ 800 e R$ 500 respectivamente.

Na mostra regional, serão premiados dois espetáculos infantis e dois voltados ao público adulto e juvenil com R$ 2 mil cada.