Incêndio de grandes proporções atinge a Estrada do Manso

Do: MidiaNews

Homens do Corpo de Bombeiros trabalham desde domingo no local; região tem sofrido com queimadas

O Corpo de Bombeiros trabalha desde o domingo (18) no combate a um incêndio de grande proporção na MT-351, que liga Cuiabá ao Lago de Manso.

Desta vez, as chamas atingem a vegetação próximo ao Restaurante Tucuru.

De acordo com os bombeiros, os trabalhos começaram à tarde, logo após a identificação dos primeiros focos, a poucos quilômetros da MT-251, que vai para Chapada dos Guimarães.

As ações no local são monitoradas via satélite pela Sala de Situação Descentralizada do Comando Regional Bombeiro Militar – I e pelo Batalhão de Emergências Ambientais, ambos em Cuiabá, que orientam as equipes em campo.

Não há informação sobre a área destruída nem quantas equipes estão no local.

Vídeo gravado por populares mostra as chamas tomando conta da rodovia. Na gravação, é possível ver que o fogo está alto, atingindo a extensão da via.

A região vem sendo castigada pelo fogo nas últimas semanas. No dia 9 de setembro um incêndio aconteceu próximo ao Coxipó do Ouro e ao Campo da Instrução Marechal Rondon do Exército Brasileiro. O trabalho contou com 14 equipes dos bombeiros e 100 militares do Exército.

O tempo seco e quente, característico na região nessa época do ano, tem contribuído para o aumento de fogos na Capital e municípios vizinhos, como Chapada dos Guimarães.

