Idoso de MT conquista Certidão de Nascimento aos 72 anos: ‘Sinto que existo’

Sobre a fazenda onde passou boa parte da vida, Márcio relatou que trabalhava com madeira e fazia porteiras também. Pelo trabalho, segundo ele, deveria receber R$ 170, mas ganhava apenas R$ 70.

A suspeita de que ele tenha passado as duas últimas décadas em trabalho análogo à escravidão estão sendo investigadas, de acordo com o promotor de Justiça Roberto Arroio Farinazzo Junior, que cuidou do caso no Ministério Público do Estado.