Hospital do Câncer aponta atraso de R$ 37 milhões em repasses da Prefeitura de Cuiabá; município nega

Dentro da proposta estão prazos e data para quitação de débitos, bem como comprovante de pagamento as competências de UTI já efetuado. Tal proposta foi efetuada e apresentada ao HCan no dia 27 deste mês.

Sua formulação ocorreu com base em reunião com a presidência da instituição realizada na data de 26 de setembro.

A secretaria, conforme proposta apresentada ao HCan, se compromete em realizar o pagamento do recurso FEEF referente aos meses de junho, julho e agosto no valor de R$ 2.867.198,97 e de R$ 4 milhões referente ao montante dos valores do componente pré e pós fixado das competências de maio e junho no início do mês de outubro.