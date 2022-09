Homem que atropelou guia de turismo em Chapada dos Guimarães (MT) é indiciado por homicídio com dolo eventual

Plínio Suzuki conduzia sua bicicleta na ciclofaixa instalada na MT-251, no trecho entre Chapada dos Guimarães e Campo Verde, quando por volta das 19h30 de 31 de julho, foi atropelado. Com o choque, a vítima teve politraumatismo grave, que levou à morte.

Durante as diligências, os investigadores receberam uma denúncia sobre o veículo envolvido no acidente. Com a identificação do possível suspeito, os policiais iniciaram as buscas para localizá-lo em diversos endereços e chácaras de Chapada dos Guimarães. No dia 1° de agosto de 2021, a equipe recebeu a informação de que ele estava em um bar, na entrada da cidade. Ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir para uma região de mata, mas acabou detido.