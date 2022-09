Homem invade casa da ex e a mata na frente das filhas em MT

Do: MidiaNews

O ex-marido fazia ameaças contra a mulher, que tinha uma medida protetiva contra ele

A jovem Janaina Aparecida Martins Filho, de 34 anos, foi assassinada a tiros pelo ex-marido, de 31, que não aceitava o fim do relacionamento. O crime aconteceu na manhã de domingo (4), em Gaúcha do Norte (distante a 595 km de Cuiabá).

De acordo com o registro, foi a mãe de Janaina quem acionou a Polícia Civil, por volta das 8h, informando sobre a morte da filha. A mulher foi morta na frente das duas filhas do casal, sendo uma de cinco anos e outra de 1 ano e seis meses.

O ex-marido já vinha fazendo ameaças contra a vítima, que tinha uma medida protetiva contra o ele.

Neste domingo, o homem esperou os pais de Janaina saírem, entrou no local e efetuou disparos de arma de fogo contra a mulher. Ela morreu na hora. Depois, fugiu levando as meninas, que foram deixadas na sequência com uma tia.

Populares informaram que viram o assassino de tocaia, esperando uma oportunidade para entrar e atacar a ex-mulher.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e isolou o local para os trabalhos iniciais.

Em diligências de apoio, uma equipe da PM conseguiu localizar o ex-marido da vítima, que foi encaminhado para a delegacia de Gaúcha do Norte. Ele será autuado por homicídio qualificado (feminicídio).