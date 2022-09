Homem é raptado, tem pescoço cortado e finge morte para sobreviver

Do: MidiaNews

Crime aconteceu na madrugada de terça em Barra do Garças e ele foi salvo pela Polícia Militar

Um rapaz de 24 anos, que não teve a identidade revelada, foi espancado por cinco pessoas de uma organização criminosa, na madrugada desta terça-feira (6), em Barra do Garças (distante a 525 km de Cuiabá). Para evitar o pior, ele fingiu estar morto.

O boletim de ocorrência narra que o episódio aconteceu às 1h40. A Polícia foi acionada por testemunhas e, ao chegar, encontrou o rapaz com um corte profundo no pescoço.

Aos militares, ele relatou que estava em uma rua da cidade quando foi abordado, por volta das 18h, por dois motociclistas e três homens em um carro. O grupo estava encapuzado.

Os suspeitos exigiram que o rapaz entrasse no veículo para “conversarem”. Quando entrou, foi levado para uma região de mata. Durante o caminho, ele foi espancado a chutes e socos.

Em determinado momento, um dos suspeitos o golpeou no pescoço com uma faca. Para salvar a vida, o rapaz fingiu estar morto e só acordou quando percebeu que não havia mais nenhum criminoso no local.

O homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Questionado, ele disse desconhecer o grupo, mas confirmou que são membros de uma facção criminosa.

O caso será investigado pela Polícia Civil.