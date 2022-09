Homem é encontrado morto no estacionamento do Pantanal Shopping

Do: MidiaNews

Ainda não se sabe o que aconteceu, mas câmeras de segurança ajudarão a entender a dinâmica do caso

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (13) dentro do estacionamento do Pantanal Shopping, em Cuiabá. A ocorrência está sendo tratada como “caso a esclarecer”.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o episódio aconteceu por volta da 0h30. A vítima, que seria um homem em situação de rua, foi vista caída no chão do estacionamento por seguranças que faziam rondas no local.

Ao checarem, foi constatado que o homem ainda possuía sinais vitais e a tentativa de reanimação foi iniciada. Contudo, ele não resistiu e morreu.

A suspeita é de que o rapaz tenha pulado do teto do estabelecimento. Câmeras de segurança ajudarão a entender a dinâmica do caso.

A cena foi isolada para os trabalhos da Perícia Oficial e Polícia Civil.

Procurada, a assessoria de imprensa do Pantanal Shopping afirmou que ainda vai se manifestar sobre o caso.

Ajuda

Uma das portas para ser ouvido é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. O CVV atende voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por meio do telefone 188, email e chat 24 horas todos os dias. Mais informações https:// www.cvv.org.br/.