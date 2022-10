Homem é assassinado com cinco tiros em cidade de MT

Do: MidiaNews

José Aparecido morreu na hora; caso aconteceu na noite dessa quinta-feira em Bom Jesus do Araguaia

Um homem de 50 anos foi assassinado a tiros, na noite de quinta-feira (29), em Bom Jesus do Araguaia (distante a 983 km de Cuiabá). José Aparecido Paes recebeu pelo menos cinco tiros e morreu na hora.

A Polícia Militar foi acionada por um popular, que, por volta das 22h10, se deparou com o corpo de José caído no chão em uma rua do Bairro Setor Bela Vista com várias marcas de tiro.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem já sem sinais vitais, caído no meio-fio. Ao lado, estava o documento dele, o que facilitou a identificação.

A cena do crime foi isolada e a Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) acionadas. Preliminarmente foi possível verificar que Paes recebeu cinco tiros, sendo dois no tórax, dois no ombro e um na cabeça. Ele morreu na hora.

De acordo com um familiar, José trabalha com agiotagem. Ele trocava cheques e “muita gente o devia”. A Polícia Civil vai apurar se o fato teria motivado o crime.

Até o momento, ninguém foi identificado nem preso.