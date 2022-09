Handebol de Campo Verde embarca para disputa dos Jogos Escolares da Juventude

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A equipe de handebol de Campo Verde, que representará o Mato Grosso nos Jogos Escolares da Juventude, embarcou nesta segunda-feira para Aracaju, onde será realizada a competição. De ônibus, a delegação seguiu para Cuiabá e no período da tarde embarca em um voo para a capital sergipana.

A delegação, conforme informou o técnico Luiz Melo, é formada por 11 integrantes com idade entre 15 e 17 anos, sendo 7 da escolinha de handebol da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer de Campo Verde, e mais quatro atletas de Primavera do Leste, Nova Xavantina, Barra do Garças e Pontes e Lacerda.

No total, os Jogos Escolares da Juventude, que começaram no último dia 3 e seguem até o dia 17, estão reunindo 4,1 mil atletas de 1.856 escolas de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal. Campo Verde garantiu o direito de representar Mato Grosso na competição ao conquistar o título de campeão da fase estadual dos Jogos, disputada em Lucas do Rio Verde, entre o final de julho e o começo de agosto.

“Nossas expectativas são boas”, enfatizou o técnico Luiz Melo, que é professor da Escolinha Esportiva de Handebol de Campo Verde. “Treinamos bastante para poder representar bem o estado e o nosso município e esperamos chegar pelo menos à semifinal”, completou. “Vamos tentar trazer mais um título para Campo Verde. A gente vem treinando muito desde o início do ano”, comentou o ponta-esquerda Matheus Wendel Amaral dos Santos.

Conforme informou Luiz Melo, Campo Verde enfrentará na fase de classificação dos Jogos as seleções de São Paulo, Piauí e Paraná.