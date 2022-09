Funcionários de empresa brigam e um é esfaqueado em MT

Do: MidiaNews

Enquanto a vítima era atendida, o agressor enviou mensagens fazendo ameaças

Um homem de 36 anos, que não teve a identidade revelada, foi esfaqueado em uma confusão com um colega de serviço, na noite de segunda-feira (19), em Nova Mutum (distante 242 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, o episódio ocorreu às 18h, na Rua das Paineiras, no Bairro Setor Industrial, no momento em que a vítima foi deixar dois colegas no serviço e iniciou uma discussão com o suspeito. O motivo da desavença não foi informado.

Em determinando momento, o homem foi até o alojamento, pegou uma faca e tentou furar a barriga da vítima. Para se defender, o rapaz colocou a mão na frente, que ficou lesionada.

Após a tentativa de homicídio, o suspeito fugiu.

A vítima, então, procurou atendimento médico para tratar a lesão. Conforme o boletim de ocorrência, enquanto era atendido, o suspeito enviou mensagens ao irmão da vítima fazendo ameaças.

Diligências foram feitas atrás do agressor, mas sem sucesso. A Polícia Civil vai acompanhar o caso.