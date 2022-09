Fumaça que cobre Cuiabá pode ter relação com incêndio na MT-251 e direção do vento, segundo bombeiros

Nesta quinta-feira, atuam no local, cinco equipes de bombeiros militares e três da Defesa Civil de Mato Grosso, com apoio de 120 militares da força armada.

“As ações no local são monitoradas via satélite pela Sala de Situação Descentralizada e pelo Batalhão de Emergências Ambientais, em Cuiabá, que orientam as equipes em campo”, informou a corporação.

Proporção

Segundo a Defesa Civil, outras queimadas, por menores que sejam, impactam na quantidade de fumaça que cobre a capital.

Quanto à atuação nas ocorrência, o órgão atua no apoio logístico.

“A Defesa Civil fornece o apoio logístico com a locação de aeronaves agrícolas. O Corpo de Bombeiros, através do Batalhão Ambiental, do Diretor Ambiental e do Centro Integrado Multiagências, faz a solicitação e o secretário-adjunto autoriza e empenho das aeronaves para que auxiliem nas operações”, explica o coordenador de Prevenção e Preparação, sargento José Bruno de Souza Filho

Saúde

A fumaça, segundo o médico Luiz César Scala, é prejudicial à saúde e pode levar a quadros graves.