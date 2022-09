Fresagem é concluída em trecho da Avenida Mato Grosso

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Dando continuidade aos trabalhos de recuperação e manutenção da malha viária urbana, a Secretaria Municipal de Obras de Campo Verde conclui nesta quarta-feira, os trabalhos de fresagem de mais um trecho da Avenida Mato Grosso, no Residencial Belvedere.

A fresagem é um tipo de serviço que tem início com a retirada de uma camada da pavimentação que pode variar de 1 a 3 centímetros. Na sequência, é feita a aplicação de uma nova camada de massa asfáltica, acabando com os buracos e com as imperfeições da via.

Além da Avenida Mato Grosso, a fresagem está sendo feita também na Avenida Arnaldo Eckert, no bairro Campo Real II. Nos bairros Recanto do Bosque I e II e no Jupiara, a recuperação das vias está sendo feita com a aplicação de micropavimento. Mais de 70 mil metros de ruas e avenidas estão sendo recuperados nos três bairros.