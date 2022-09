‘Foi uma surpresa’, diz mãe que já tem cinco filhos e está grávida de quadrigêmeos em MT

A dona-de-casa já tem cinco filhos – dois casados e três que vivem com o ex-marido – e acreditava que não viveria uma nova gestação, já que passou por duas cirurgias para retirar cistos do ovário e, por várias vezes, ouviu de médicos que seria muito difícil ter mais filhos. Mas, para surpresa dela e do marido, duas meninas e um menino estão a caminho. A família ainda não sabe o sexo do quarto bebê.