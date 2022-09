Filhote é colocado em sacola após ter orelhas e rabo cortado

Do: MidiaNews

O cão foi resgatado na última terça-feira e já tem opções de lar para ser recebido

Um cachorro vira-lata de apenas três meses foi deixado para morrer dentro de um saco plástico após ter as orelhas e o rabo cortados em Poconé (a 102 quilômetros de Cuiabá). O animal foi resgatado na última terça-feira (6) próximo a uma região de garimpo.

Batizado como Valente, o cão era um dos três animais que estavam dentro do saco plástico. Os outros dois já foram encontrados mortos.

Ele foi acolhido na casa da voluntária Jane Aparecida Gomes, de 58 anos, da Associação de Proteção Animal (APA) do município. Valente ficará com ela enquanto se recupera por completo das lesões e da doença do carrapato a qual contraiu.

Jane conta que a pessoa que encontrou o filhote foi atraída pelo choro do cão. “Quando abriu o saco, ele estava lá dentro com mais dois filhotes mortos. Ele teve as orelhas mutiladas rente ao crânio, saiu até um pedaço da pele do crânio e o rabo cortado pela metade”.

Quando viu o animal a sensação foi indescritível. “A gente só sabia chorar, não tem palavras. Um ser tão inocente, pequenininho, passar por essa maldade toda. Foi difícil”.

Apesar de estar se recuperando bem das lesões, Valente ainda não consegue deixar humanos se aproximarem dele.

“Ele é quietinho, está muito amedrontado, tem medo. A gente chega perto dele e ele quer se esconder”.

Já tem pessoas disponíveis para adotar o pequeno Valente, mas o lar oficial dele ainda não foi escolhido. “Estamos fazendo entrevistas. A gente quer dar o melhor lar possível para ele”, afirmou.

Apesar do caso não ter sido registrado oficialmente, a Ong esteve em contato com a Polícia para investigar o caso.

“A gente não quer que esse caso fique impune. A gente quer achar o verme que fez isso com ele”.

“Essa criaturinha tem três meses, mas já conhece a maldade humana”, finalizou.