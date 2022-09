Festival Gastronômico é sucesso

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Realizado pela primeira vez no último sábado (17) no Espaço Jovem, o 1º Festival Gastronômico e Cultural de Campo Verde, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campo Verde, foi considerado um sucesso.

O evento, que atraiu um bom número de visitantes, teve a participação de 8 empresas que atuam no setor de alimentação concorrendo ao melhor prato.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Henrique Soares, houve muitos elogios à organização, com parte do público pedindo um dia a mais de festival.

O local também foi destacado pelo secretário. “O Espaço Jovem foi uma boa escolha pois não interdita nenhuma via e tem área suficiente para esse evento”, ressaltou. “Muitas famílias compareceram levando os filhos”, completou.

O 1° Festival Gastronômico e Cultural de Campo Verde atraiu a atenção de outros municípios como Sapezal, que, por indicação da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, enviou uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para prestigiar o evento.

“A nossa avaliação não poderia ser diferente. Valorizamos os sabores de nossa cidade, oferecemos apresentações artísticas, brinquedos, praça de alimentação e tudo isso em um espaço agradável”, destacou o secretário. “Tudo ocorreu sem nenhum transtorno e todos que vieram saíram satisfeitos”, completou.

Os pratos que concorreram no Festival foram avaliados por uma equipe de jurados formada pelos gastrônomos José Elias Murad Filho, Elizabete Terezinha Montagner Souza e Cleide Ribeiro dos Santos, todos com larga experiência culinária. Em primeiro lugar ficou o prato Especial de Peixe, apresentado pelo Restaurante Dinei´s House. O segundo lugar foi para o Cupim Mexicano, do Restaurante Braseiro e o Salgado com Massa de Batata, apresentado pela Bebel Café e Amor, foi o terceiro colocado.