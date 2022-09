Feirantes de rua passam a contar com energia elétrica fornecida pelo Município

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Feirantes que comercializam seus produtos nas feiras de ruas em Campo Verde passam a contar agora com um incentivo a mais: o fornecimento de energia elétrica feito pela Prefeitura sem custo para os comerciantes.

Na Avenida Mato Grosso, no Residencial Belvedere, foram instalados três pontos de distribuição de energia no canteiro central da avenida para atender as barracas. Também já foram beneficiadas as feiras da Avenida João Goulart e a da Avenida dos Trabalhadores. A próxima que contará com os pontos de distribuição de energia será a da Avenida Santa Tereza, no bairro Jupiara.

O fornecimento de energia pela Prefeitura era uma reivindicação antiga dos feirantes, grande parte deles moradores de pequenas propriedades localizadas em assentamentos da reforma agrária e que antes precisavam contar com a boa vontade de moradores e empresas das proximidades das feiras para terem luz nas barracas ou poder utilizar aparelhos elétricos.

O fornecimento de energia elétrica faz parte de uma proposta mais abrangente da Administração Municipal, que visa dar melhores condições de trabalho e, consequentemente, um melhor atendimento à população.

Conforme explicou o secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Habitação e Regularização Fundiária, Flávio Gesser Matei, a Prefeitura, através de um termo de comodato, fornecerá também aos feirantes, barracas padronizadas, balanças e caixas para acondicionamento dos produtos.

“Esse é um projeto que, dentro da Administração, o prefeito Alexandre sempre trabalha para equipar os feirantes, para que eles tenham condições mínimas para atenderem bem a população”, disse o secretário.

Feirante há cerca de 5 anos e morador do Assentamento Santo Antônio da Fartura, Carlito Teixeira Santos aprovou a iniciativa da Prefeitura. “Foi uma excelente ideia”, afirmou ele. “E outra: de preferência que fique tudo padronizado, fique uma ‘coisa’ bem organizada. Nós feirantes precisamos e esse incentivo da Prefeitura vai nos ajudar bastante”, completou.

Presidente da Associação dos Feirantes de Rua de Campo Verde, Cassio Carvalho dos Santos também enalteceu a iniciativa da Administração Municipal. “É um recurso muito bom para os feirantes, é algo que inova aqui em Campo Verde”, destacou. “E vai ser muito bom porque tem feirantes que estão iniciando e não têm condições [de adquirirem equipamentos]. Então vai ser ‘top de linha’ isso aí, e vamos parabenizar o prefeito pela iniciativa, que foi muito boa”, completou.

O prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, pontuou que o projeto vai trazer inúmeros benefícios aos feirantes de rua, que, com o fornecimento de energia elétrica e dos demais itens, terão suas atividades facilitadas. “Os pontos de energia, apesar de ser algo muito simples, era algo que eles não tinham”, observou o prefeito. “E sempre ficavam à mercê de alguém ceder essa energia. E agora todos os locais em que eles tradicionalmente colocam a feira de rua terão os pontos de energia”, completou.

O projeto vai beneficiar 48 feirantes que fazem parte da Associação dos Feirantes de Rua de Campo Verde. Além do prefeito Alexandre e do secretário Flávio Matei, os vereadores Miguel de Paula, Socorro dos Santos Souza e Alaene Fernandes (Boneca), estiveram presentes no ato que marcou o início do fornecimento de energia elétrica aos feirantes da Avenida Mato Grosso.