Explosão em posto de molas deixa um ferido em Aripuanã (MT)

À polícia, pessoas que estavam no local relataram que a vítima trabalhava com solda e perto dela havia um tanque de combustível e que, possivelmente, uma faísca tenha causado a explosão.

O Hospital Municipal de Aripuanã informou que a vítima sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus e teve mais de 80% do corpo queimado.

Segundo a Polícia Militar, a equipe que fazia patrulha visualizou uma grande quantidade de fumaça no ar e seguiu até o local. Ao chegar no lugar, o Corpo de Bombeiros e alguns caminhões-pipa já trabalhavam no combate ao fogo.