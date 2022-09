Espetáculo teatral “Confeitar” é selecionado para festival internacional na Argentina

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O trabalho realizado pelas escolinhas culturais, coordenadas pelo departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde, tem alcançado resultados expressivos e ultrapassado as fronteiras do Brasil.

Em agosto, a peça “Confeitar”, encenada pelo Grupo Gambiarra, foi selecionada para participar do Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos que Venimos, que será realizado entre os dias 12 e 16 de outubro, em Buenos Aires, Argentina. O espetáculo é o único do Brasil selecionado para o Festival.

Para o supervisor de Cultura, Charles Pierre, a seleção foi uma grata surpresa e retrata o trabalho sério desenvolvido em favor da cultura no município, que atende, através das escolinhas, alunos de todas as escolas públicas municipais, estaduais e também da rede particular de ensino.

“Essa notícia de que o trabalho realizado no Centro Cultural de Campo Verde alcançou um voo tão longe assim, é motivo de muita alegria, de saber que estamos no caminho certo, tendo em vista que Campo Verde tem um histórico positivo, sendo destaque na cena teatral do estado e agora alça voo internacionalmente. Isso prova a qualidade, o empenho da gestão, de realmente as oficinas culturais funcionarem para as crianças no contraturno”, observou Charles Pierre.

De acordo com o supervisor de Cultura, as escolinhas atendem 350 crianças e adolescentes com idade entre 6 e 16 anos com aulas de danças, teatro e música, estas em parceria com a orquestra do Projeto Germinando Sonhos.

Secretário de Cultura, Lazer e Esporte, Clemilson Carvalho do Nascimento avalia que a seleção do Grupo Gambiarra para o Festival Mundial de Teatro Adolescente, é a consequência natural do tralho realizado pelas escolinhas culturais e pelos profissionais que atuam nelas.

“Um reconhecimento Internacional é importante para todos, pois nos válida a continuarmos esse árduo trabalho”, ressaltou. “Quero aqui, como representante da pasta, agradecer ao Departamento de Cultura pelo reconhecimento e a prefeitura pelo apoio. Esse ato de reconhecimento nos enche de orgulho. Obrigado a todos”, agradeceu o secretário.