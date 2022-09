Espécie rara e ameaçada de extinção, cachorros-vinagres são encontrados em fazenda em MT

Funcionários de uma fazenda em Nova Bandeirantes, a 980 km de Cuiabá, encontraram cachorros-vinagres, durante uma pescaria. A matilha foi vista se refrescando no rio. A espécie é rara e está ameaçada de extinção no país.

Em um vídeo gravado pelos funcionários é possível ver os animais no rio e ouvir um som reproduzido por eles e, que não lembra o latido dos cães.

Essa espécie vive na natureza em grupos de dois a seis indivíduos, e são característicos pelas pernas curtas e pelas garras afiadas e grandes, maiores do que as de cães domésticos do mesmo porte. Um animal adulto vive em média 10 anos.

O Instituto Chico Mendes publica relatórios sobre o grau de risco de extinção da fauna silvestre e o cachorro vinagre aparece como vulnerável. A espécie tem probabilidade de ser extinta em no máximo 100 anos. Esse risco se deve ao desmatamento, atropelamentos, a caça de suas presas e a infecção por doenças como raiva e sarna, transmitida por animais domésticos.